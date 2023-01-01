أخبار دولية
01 كانون الثاني 2023 - 14:26
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احتفالات ضخمة والعاب نارية زيّنت سماء دول العالم ..ما عدا سماء اوكرانيا

ودّعت مختلف البلدان العام 2022 واستقبلت العام الجديد على وقع أمل Lebanon, news ,lbci ,أخبار العالم, رأس السنة,احتفالات,ودّعت مختلف البلدان العام 2022 واستقبلت العام الجديد على وقع أمل
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Lebanon News
هي  ستٌّ وعشرون ساعةً نقلتْ العالمَ من العام 2022 إلى الـ2023 ، بدأت في نيوزيلاندا.
 
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