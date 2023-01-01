أخبار دولية 01 كانون الثاني 2023 - 14:26 01/01/2023 14:26:21 احتفالات ضخمة والعاب نارية زيّنت سماء دول العالم ..ما عدا سماء اوكرانيا

ودّعت مختلف البلدان العام 2022 واستقبلت العام الجديد على وقع أمل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار العالم, رأس السنة,احتفالات,ودّعت مختلف البلدان العام 2022 واستقبلت العام الجديد على وقع أمل

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon



هي ستٌّ وعشرون ساعةً نقلتْ العالمَ من العام 2022 إلى الـ2023 ، بدأت في نيوزيلاندا. الإعلان

الإعلان