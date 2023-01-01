أخبار دولية
01 كانون الثاني 2023 - 14:26
01/01/2023 14:26:21
احتفالات ضخمة والعاب نارية زيّنت سماء دول العالم ..ما عدا سماء اوكرانيا
ودّعت مختلف البلدان العام 2022 واستقبلت العام الجديد على وقع أمل
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LBCI News Lebanon
هي ستٌّ وعشرون ساعةً نقلتْ العالمَ من العام 2022 إلى الـ2023 ، بدأت في نيوزيلاندا.
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