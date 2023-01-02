مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادات وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك خلال عملية اقتحام قرية لهدم منزل الشابين المتّهمين بقتل ضابط إسرائيلي.وأفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاماً بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود دخلوا بلدة كفر دان في جنين "بهدف هدم منزلَي المهاجمَين اللذين شاركا في عملية إطلاق نار قرب حاجز جلبوع (الجلمة)، التي قُتل خلالها الضابط بار فلاح".ولم يعلّق الجيش فورًا على مقتل الفلسطينيَين.وقُتل فلاح في أيلول 2022، في تبادل لإطلاق النار عند حاجز الجلمة وهو نقطة عبور بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة تبعد بضعة كيلومترات عن جنين. وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤوليّتها عن مقتل الضابط.وفي الشهر نفسه، قُتل فتى فلسطيني يُدعى عدي صلاح (17 عاما) "جراء إصابته برصاصة في الرأس" أطلقتها القوات الاسرائيلية خلال عملية في قرية كفر دان. وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إن قواته انتشرت في القرية "لمعاينة منزلَي إثنين من الإرهابيين" الذين قتلا الضابط بهدف هدمهما.وتنتقد منظمات حقوقية سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين وتدرجها ضمن سياسة العقاب الجماعي إذ إنها تتسبب بفقدان أفراد غير مقاتلين وبينهم أطفال المأوى.وتقول إسرائيل إن هذه السياسة فعالة في ردع الفلسطينيين ومنعهم من تنفيذ عمليات ضدها.