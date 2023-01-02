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أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، بعد قصف إسرائيلي استهدف المطار فجر اليوم.وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.وقتل عسكريان فجر اليوم جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.في المقابل وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طال القصف الإسرائيلي مواقعا لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة.