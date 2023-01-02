الخارجية الإيرانية​: كرة ​الاتفاق النووي​ في ملعب ​الغرب

ايران مستعدة لإنهاء المفاوضات النووية...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ​الغرب, الاتفاق النووي​,ايران,ايران مستعدة لإنهاء المفاوضات النووية...

LBCI News Lebanon

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ايران مستعدة لإنهاء المفاوضات النووية شريطة مراعاة خطوطها الحمر، لافتة الى أن استعدادها لذلك لن يبقى للأبد.



وأشارت الخارجية الى أن كرة الاتفاق النووي في ملعب الغرب وتبادل الرسائل مع الطرف الآخر متواصل.