سريلانكا تجمد التوظيف الحكومي مع اتخاذ إجراءات تقشف جديدة

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بدأت سريلانكا تطبيق إجراءات تقشفية جديدة الاثنين فجمدت التوظيف الحكومي مع بدء فرض ضرائب جديدة وارتفاع أسعار الكهرباء مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.وتحتاج الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي إلى تحقيق القدرة على إعادة سداد الديون كشرط مسبق لخطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من الصندوق ومقره واشنطن بعد أن تخلفت عن السداد في نيسان مع دخول اقتصادها في أزمة.كما طلب صندوق النقد الدولي من كولومبو تقليص عدد العاملين في قطاعها الحكومي الذي يوظف 1,5 مليون شخص وزيادة الضرائب وبيع الشركات الحكومية الخاسرة.وتقاعد 20 ألف موظف مدني في نهاية 2022 وهذا يزيد بثمانية أضعاف عن العدد المعتاد وفقًا لوزارة الإدارة العامة بعد أن خفض الرئيس رانيل ويكرمسينغه سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا. وقالت الوزارة إنه لن يتم توظيف من يحل محلهم.وبدأ مطلع السنة فرض ضريبة مضاعفة على الدخل الشخصي والشركات لدعم إيرادات الدولة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 65% بعد زيادة التعريفة بنسبة 75% في آب.