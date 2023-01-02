أخبار دولية
02 كانون الثاني 2023 - 14:22
02/01/2023 14:22:00
وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟
وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟
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LBCI News Lebanon
تحت عنوان خنق قطاع المخدرات لدى النظام السوري، الرئيس الأميركي يصادق على قانون جديد.
قانون يتيح تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات، لا سيما الكابتاغون.
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