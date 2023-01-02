أخبار دولية 02 كانون الثاني 2023 - 14:22 02/01/2023 14:22:00 وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟

وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟

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LBCI News Lebanon

تحت عنوان خنق قطاع المخدرات لدى النظام السوري، الرئيس الأميركي يصادق على قانون جديد.



قانون يتيح تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات، لا سيما الكابتاغون. الإعلان

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