أخبار دولية
02 كانون الثاني 2023 - 14:22
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وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟

وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,صناعة المخدرات ,وداعًا لصناعة المخدرات في سوريا قريبًا؟
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Lebanon News
تحت عنوان خنق قطاع المخدرات لدى النظام السوري، الرئيس الأميركي يصادق على قانون جديد. 

قانون يتيح تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات، لا سيما الكابتاغون. 
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