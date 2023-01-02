"أطباء بلا حدود" في طريقها لإنقاذ مهاجرين رغم القيود الإيطالية الجديدة

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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية الإثنين أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبدية خشيتها أن تنتهك بذلك القانون الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة.وصرح ماوريتسيو ديبان المسؤول الاعلامي للمنظمة لوكالة فرانس برس بعدما ابلغت سفينة المنظمة "جيو بارنتس" أن 45 إلى 50 شخصا بحاجة للمساعدة في البحر، "نتجه إلى الزورق الذي يواجه خطرا للمساعدة".وذكر المتحدث انه يخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ الاثنين ويهدف للحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانىء عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة.