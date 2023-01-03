خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على "اقتحام" بن غفير للأقصى

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استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية إقدام وزير إسرائيلي على "اقتحام" باحات المسجد الاقصى في القدس.ونقل بيان وزارة الخارجية الاردنية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي قوله إن "الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي في عمّان ... لنقل رسالة احتجاج حول اقدام وزير الأمن القومي الاسرائيلي على اقتحام المسجد الاقصى المبارك لنقلها على الفور لحكومته".وأوضح أن الرسالة أكدت على وجوب امتثال دولة اسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.ولفت المجالي إلى أن مذكرة الاحتجاج أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت حكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤونه.وأشار إلى أن المذكرة ذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.واكد أن المذكرة حذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.