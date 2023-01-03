أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 14:57
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني يقتحم باحة المسجد الأقصى

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Lebanon News
في العام 2000، اقتحمَ زعيمُ المعارضة ورئيسُ الوزراء الاسرائيليّ السابق أرئيل شارون المسجدَ الأقصى،  فأشعلَ الانتفاضةَ الفلسطينيةَ الثانية.. 
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