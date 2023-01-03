أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 14:57
03/01/2023 14:57:00
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني يقتحم باحة المسجد الأقصى
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني يقتحم باحة المسجد الأقصى
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LBCI News Lebanon
في العام 2000، اقتحمَ زعيمُ المعارضة ورئيسُ الوزراء الاسرائيليّ السابق أرئيل شارون المسجدَ الأقصى، فأشعلَ الانتفاضةَ الفلسطينيةَ الثانية..
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