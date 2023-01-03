بلغاريا توقع اتفاقا مع تركيا بهدف تنويع إمداداتها بالغاز

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ستتمكن بلغاريا من الوصول إلى بنية الغاز التحتية لجارتها التركية بموجب اتفاق تم ابرامه في صوفيا بهدف تنويع إمداداتها بعد انقطاع في توريد الغاز الروسي.وأعلن وزير الطاقة البلغاري بالوكالة روسين خريستوف أننا سنتمكن بذلك من شراء الغاز من جميع المنتجين الدوليين وتفريغه في تركيا، حيث يناسبنا ذلك بشكل أفضل من الناحية اللوجستية.ويشمل الاتفاق الذي يغطي السنوات الثلاثة عشر القادمة، نقل حتى 1,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي نصف احتياجات بلغاريا، وفقًا لوزير الطاقة التركي فاتح دونمز.وأوضح دونمز أن الاتفاق المبرم بين شركة الغاز البلغارية الوطنية "بلغارغاز" وشركة النفط التركية الحكومية "بوتاس" يتيح الوصول إلى محطات وشبكات العبور التركية وسيؤدي كذلك إلى "زيادة أمن عمليات التسليم" في جميع أنحاء منطقة البلقان.وشهدت بلغاريا قطع إمدادها بالغاز في نيسان، لرفضها الدفع بالروبل كما طالبت روسيا ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وباتت حالياً تستورد نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان.وفي تموز، افتتحت خط أنابيب غاز جديد يربطها باليونان ويزودها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.