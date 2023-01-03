اليونان تطلب دعم الاتحاد الأوروبي أمام أزمة نقص الأدوية

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طلبت اليونان الثلاثاء من المفوضية الأوروبية وجيرانها في الاتحاد الأوروبي المساعدة في التصدي لأزمة نقص في الأدوية فاقمها تصدير منتجات صيدلانية مصنوعة محليا.وكتب وزير الصحة ثانوس بليفريس إلى المفوضية يطلب منها "تكثيف انتاج الأدوية" في أنحاء التكتل.وتواجه اليونان منذ أشهر نقصا في أدوية اساسية، من بينها المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات وأدوية السعال.وقال بليفريس في رسالة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس إن "من الضروري تبني سياسات مركزية في أنحاء الاتحاد الأوروبي ككل لحل هذه المشكلة". واعتبر أن تكثيف الانتاج في الاتحاد الأوروبي سيكون أحد الحلول.وكانت وكالة الأدوية اليونانية قد حظرت تصدير منتجات غير متوفرة بشكل كاف، وقالت إن أحد أسباب المشكلة يتعلق بمسألة سلاسل الإمداد العالمية. لكن رئيس اتحاد أصحاب الصيادلة اليونانيين كوستانتينوس لورنتوس، قال إن أدوية مصنعة في اليونان هي من الأرخص ثمنا في أوروبا ويتم تصديرها بأسعار مرتفعة. وقال لموقع نافتيمبوريكي المالي إن الوضع "يزداد سوءا".وتعهد بليفريس تعزيز إجراءات تفتيش بائعي جملة سعيا لمنع تصدير أدوية نادرة.واتهم حزب سيريزا اليساري أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة المحافظة بالتحرك بعد فوات الأوان قائلا إن "أطباء وصيادلة يحذرون من هذه المشكلة منذ العام الماضي".