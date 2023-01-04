لولا يتوجه في نهاية الشهر الحالي إلى الأرجنتين في أول زيارة خارجية له

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يتوجّه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نهاية كانون الثاني الحالي إلى الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، على أن تكون زيارته الثانية إلى الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلن مصدر حكومي الثلاثاء.والزعيم اليساري الذي تولّى الأحد مهام منصبه رئيساً للبرازيل لولاية ثالثة، بعد ولايتين متتاليتين بين 2003 و2010، سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 كانون الثاني الحالي، بحسب ما أفاد مصدر في الرئاسة.وأضاف المصدر أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن حيث سيلتقي نظيره الأميركي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة "لم يحدّد بعد".ومن المقرّر، وفقاً للمصدر نفسه، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ هذه الزيارة "بعد آذار".وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 نيسان.ويسعى رئيس أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من هذه الزيارات كسر الدولية التي طبعت بلاده في عهد سلفه سلفه اليميني المتطرّف جاير بولسونارو.