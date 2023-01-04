خمسة قتلى في هجوم مسلّح في جنوب شرق مالي

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أعلنت السلطات المالية الثلاثاء سقوط خمسة قتلى، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، في هجوم مسلّح استهدف مساء الإثنين مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق البلاد.وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان إنّه "ليلة الثاني إلى الثالث من كانون الثاني قرابة الساعة 21:00، تعرّض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلّحين مجهولين".ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إنّ الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد.وأكّد البيان أنّ "قوات الدفاع والأمن تتّخذ كلّ الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم".وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكنّ مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل، تشهد منذ عقد من الزمن تمرّداً جهادياً امتدّ إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.وأسفر هذا التمرّد الجهادي في الدول الثلاث عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.