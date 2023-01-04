ماركوس يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الصين خلال زيارته لبكين

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اعلن الرئيس الفيليبينى فرديناند ماركوس أنه يأمل في تعزيز العلاقات مع بكين خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه.ويدور خلاف بين الصين والفيليبين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ومن المتوقع أن يوقع ماركوس اتفاقًا في بكين هذا الأسبوع لإقامة اتصال مباشر بين وزارتي الخارجية بشأن القضايا البحرية.وقال ماركوس خلال لقائه كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو إن مانيلا تعلق "أهمية كبيرة... على تعزيز العلاقات بين الصين والفيليبين".وأضاف ماركوس الذي سيجتمع أيضًا بالرئيس الصيني شي جينبينغ أنه يأمل في "شراكات من شأنها ضمان استقرار اقتصاداتنا وتقويته".وتشمل الزيارة التي تختتم الخميس توقيع ما يصل إلى 14 اتفاقية ثنائية. وقالت الحكومة الفيليبينية الأسبوع الماضي إن الجانبين سيوقعان اتفاقية اتصال "لتجنب سوء التقدير وسوء الفهم في بحر الفيليبين الغربي"، في إشارة إلى الجزء من بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد أحقيتها به.وقال ماركوس إنه لن يدع الصين تدوس على حقوق الفيليبين البحرية في المنطقة، على عكس سلفه رودريغو دوتيرتي الذي كان مترددًا في انتقاد القوة العظمى.وأمرت الفيليبين جيشها الشهر الماضي بتعزيز وجوده في المياه المتنازع عليها بعد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الصين بدأت في استصلاح أراض غير مأهولة حول جزر سبراتلي.وتؤكد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا وتجاهلت حكمًا أصدرته محكمة دولية بأن ادعاءاتها ليس لها أساس قانوني. وتطالب الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء من البحر.وقال ماركوس الثلاثاء قبل مغادرته متوجها إلى الصين إنه يأمل في معالجة "قضايا الأمن السياسي ذات الطابع الثنائي والإقليمي". وقال إن "القضايا التي بين بلدينا هي مشكلات لا مكان لها بين صديقين".