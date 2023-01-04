أخبار دولية
04 كانون الثاني 2023 - 09:06
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رئاسة الكونغرس الاميركي على وقع خلاف الجمهوريين.. فارغة

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Lebanon News
كيفن مكارثي، النائب الاميركي عن ولاية كاليفورنيا، مرشح الاغلبية الجمهورية لرئاسة مجلس النواب يفشل بالفوز بالمنصب هذا بعد 3 جولات اقتراع متتالية.
 
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