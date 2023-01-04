رئيس الوزراء الياباني في جولة الاسبوع المقبل في دول مجموعة السبع

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يبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاسبوع المقبل جولة في اوروبا ثم أميركا الشمالية للقاء نظرائه في دول اخرى من مجموعة السبع التي تولت اليابان رئاستها هذا العام.وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان الأربعاء أن كيشيدا سيتوجه أولا إلى باريس في التاسع من كانون الثاني لقمة ثنائية.ثم سيتوجه إلى روما في العاشر منه وإلى لندن في 11 وإلى أوتاوا عاصمة كندا في 12، قبل أن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 كانون الثاني في واشنطن.وأعلن كيشيدا الأربعاء خلال مؤتمر صحافي أن اللقاء مع بايدن سيكون "بالغ الأهمية" قائلا انه يريد أن يؤكد لهذه المناسبة "تعزيز التحالف الأميركي الياباني".وسيبحث الزعيمان خلال القمة عدداً من المواضيع الدبلوماسية الساخنة مثل ملفات كوريا الشمالية واوكرانيا والصين والاقتصاد والتغير المناخي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.ووافقت الحكومة اليابانية الشهر الماضي على إصلاح شامل للعقيدة الدفاعية اليابانية التي تقضي بتزويد البلاد بصواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف تطرح تهديدا في الدول المجاورة.وطوكيو التي وصفت الصين بأنها تشكل "تحديا استراتيجيا غير مسبوق" على أمنها تنوي في هذا السياق زيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير خلال خمس سنوات.ومن المقرر عقد القمة القادمة لرؤساء دول مجموعة السبع في ايار في هيروشيما (غرب اليابان) المدينة التي القيت عليها أول قنبلة ذرية في التاريخ في عام 1945.ولدى استضافة قمة مجموعة السبع في هذه المدينة الرمزية، يأمل كيشيدا في أن يدرج على جدول الأعمال الدولي هدف "عالم خال من الأسلحة النووية".وقال إنه يريد أيضا أن يشدد هذا العام على "تضامن" دول مجموعة السبع مع أوكرانيا، ومع "دول الجنوب" في مختلف الملفات مثل تغير المناخ وأزمتي الغذاء والطاقة.