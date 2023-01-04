اياتا: فرض فحوصات كوفيد على الوافدين من الصين "غير فعالة"

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اعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) الأربعاء ان فرض فحوصات كوفيد على الوافدين من الصين من قبل عدد متزايد من الدول يشكل ردا "متهورا" و"غير فعال".وقال ويلي والش مدير عام إياتا في بيان: "تقوم العديد من الدول باعتماد فحص كوفيد-19 واجراءات أخرى على المسافرين القادمين من الصين فيما ينتشر الفيروس بشكل واسع داخل حدودها. من المخيب للامل رؤية هذه العودة غير المتأنية للإجراءات التي يتم اتخاذها والتي ثبتت عدم فاعليتها في السنوات الثلاث الماضية".اعتبرت بكين الثلاثاء ان فرض هذه الاجراءات من قبل 12 دولة بينها الولايات المتحدة واستراليا وايطاليا وفرنسا "غير مقبول"، مشيرة الى انها "لا تستند إلى أي أساس علمي".وهو رأي شاطرتها إياه المنظمة التي تقول إنها تضم 300 شركة تمثل إجمالي 83% من حركة الطيران العالمية، مشيرة الى ان الدراسات أظهرت أن فرض معوقات أمام السفر لا يغير شيئا من ذروة انتشار الإصابات. كما أن القيود أخرت بلوغ هذه الذروة عدة أيام.بعد ثلاث سنوات من انتشار الوباء، أصبح لدى قطاع الطيران، بحسب المنظمة، "الأدوات اللازمة" للتعامل مع الفيروس بدون اللجوء إلى إجراءات غير فعالة تؤثر على السفر الدولي وتضر بالاقتصادات وتقضي على الوظائف.تتوقع إياتا أن تبلغ حركة الطيران العالمي في 2022، 70,6% من مستواها في عام 2019 لكنها بقيت على نسبة 44,3% في منطقة آسيا-المحيط الهادىء لا سيما بسبب سياسة صفر كوفيد التي تخلت عنها الصين في 7 كانون الأول.