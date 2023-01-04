بولندا توقّع عقدا لشراء 116 دبابة أبرامز أميركية

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وقّعت بولندا اتفاقا لشراء 116 دبابة أبرامز من الولايات المتحدة في إطار تعزيز جيشها.وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت على هذه الصفقة في كانون الأول.وأوضح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، خلال مراسم توقيع الاتفاق في وارسو، أنهم يعززون القبضة الحديد للجيش البولندي لردع المعتدي بشكل فعال.وأوضح أن أولى دبابات أبرامز "أم 1 أيه 1" واردة ضمن الاتفاق سيتم تسليمها خلال السنة في شرق بولندا.ويأتي توقيع الاتفاق حول الدفعة الثانية بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا المجاورة والتي امتدت الى بولندا الشهر الماضي حين سقط صاروخ أرض-جو، يرجح أنه أوكراني، قرب الحدود مما أسفر عن سقوط قتيلين.