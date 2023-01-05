السجن ثلاث سنوات ونصف للعقل المدبّر لفضيحة الرشاوى في الجامعات الأميركية

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حكمت محكمة في بوسطن الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات ونصف على العقل المدبّر لعملية فساد مالي دخل بواسطتها أبناء مشاهير وأثرياء جامعات مرموقة مقابل رشاوى مالية قبل أن ينكشف أمرهم في فضيحة هزّت قطاع التعليم العالي في الولايات المتّحدة.وكان المدان وليام "ريك" سينغر اعترف بذنبه في 2019 وتعاون مع القضاء الذي اعتبره العقل المدبّر لهذه العملية الاحتيالية الضخمة التي استمرّت حوالي عشر سنوات قبل أن تنفضح في 2019.وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في ولاية ماساتشوستس إنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المدان أكثر من 10 ملايين دولار لمصلحة الضرائب الأميركية وأمرت كذلك بمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار وأموال نقدية ضبطت بحوزته تناهز قيمتها 3.4 مليون دولار.