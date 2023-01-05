أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 01:15
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السجن ثلاث سنوات ونصف للعقل المدبّر لفضيحة الرشاوى في الجامعات الأميركية

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السجن ثلاث سنوات ونصف للعقل المدبّر لفضيحة الرشاوى في الجامعات الأميركية
Lebanon News
حكمت محكمة في بوسطن الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات ونصف على العقل المدبّر لعملية فساد مالي دخل بواسطتها أبناء مشاهير وأثرياء جامعات مرموقة مقابل رشاوى مالية قبل أن ينكشف أمرهم في فضيحة هزّت قطاع التعليم العالي في الولايات المتّحدة.
 
     
وكان المدان وليام "ريك" سينغر اعترف بذنبه في 2019 وتعاون مع القضاء الذي اعتبره العقل المدبّر لهذه العملية الاحتيالية الضخمة التي استمرّت حوالي عشر سنوات قبل أن تنفضح في 2019.
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وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في ولاية ماساتشوستس إنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المدان أكثر من 10 ملايين دولار لمصلحة الضرائب الأميركية وأمرت كذلك بمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار وأموال نقدية ضبطت بحوزته تناهز قيمتها 3.4 مليون دولار.
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