أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 01:22
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الدول العربية والإسلامية تطالب مجلس الأمن بإدانة زيارة وزير إسرائيلي لباحة الأقصى

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الدول العربية والإسلامية تطالب مجلس الأمن بإدانة زيارة وزير إسرائيلي لباحة الأقصى
Lebanon News
طالبت الدول العربية والإسلامية الأربعاء مجلس الأمن الدولي بأن يُصدر، خلال اجتماعه المقرّر الخميس حول "القضية الفلسطينية"، إدانة صريحة للزيارة التي قام بها وزير إسرائيلي إلى باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلّة وأثارت تنديداً واسعاً.
 
     
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة السفير رياض منصور للصحافيين في مقرّ المنظمة الأممّية بنيويورك وقد أحاط به عشرات السفراء العرب والمسلمين إنّه "في جميع أنحاء العالم يقولون إنّ المجتمع الدولي يقرّر مصير حلّ الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.
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وأضاف "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرّر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها".
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