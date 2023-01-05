أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 06:34
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سيول تقول إن مسيّرة كورية شمالية دخلت منطقة حظر طيران فوق مكتب الرئاسة في سيول

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سيول تقول إن مسيّرة كورية شمالية دخلت منطقة حظر طيران فوق مكتب الرئاسة في سيول
Lebanon News
أكد الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن مسيّرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر الشهر الماضي كان قد نفاه في السابق.
 
     
وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في العام 2022 مع اجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا بما في ذلك إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق.
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وأرسلت بيونغ يانغ خمس مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 كانون الاول/ديسمبر، وهو أول حادث من نوعه منذ خمس سنوات، ما دفع سيول إلى إرسال طائرات نفاثة للرد.
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