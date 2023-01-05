سيول تقول إن مسيّرة كورية شمالية دخلت منطقة حظر طيران فوق مكتب الرئاسة في سيول

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أكد الجيش الكوري الجنوبي الخميس أن مسيّرة كورية شمالية اخترقت منطقة حظر الطيران حول المكتب الرئاسي خلال توغل نادر الشهر الماضي كان قد نفاه في السابق.وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في العام 2022 مع اجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريبا بما في ذلك إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات هو الأكثر تقدما على الإطلاق.وأرسلت بيونغ يانغ خمس مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في 26 كانون الاول/ديسمبر، وهو أول حادث من نوعه منذ خمس سنوات، ما دفع سيول إلى إرسال طائرات نفاثة للرد.