أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 09:01
05/01/2023 09:01:00
العالم يُودّع البابا بنديكتوس بمأتم مهيب
العالم يُودّع البابا بنديكتوس بمأتم مهيب
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LBCI News Lebanon
ودّع العالم اليوم البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر بمأتم مهيب ترأسه البابا فرنسيس، وبحضور حشد من الفعاليات الدينية والسياسية وآلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
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