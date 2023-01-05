أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 09:01
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العالم يُودّع البابا بنديكتوس بمأتم مهيب

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Lebanon News
ودّع العالم اليوم البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر بمأتم مهيب ترأسه البابا فرنسيس، وبحضور حشد من الفعاليات الدينية والسياسية وآلاف المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
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