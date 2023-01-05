الحكم بالإعدام في إيران على رجل متهم بالارتباط بحركة الاحتجاجات

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قضت محكمة بداية إيرانية اليوم، بإعدام رجل لضلوعه المفترض في التظاهرات التي اندلعت في البلاد في منتصف أيلول بعد وفاة الشابة مهسا أميني.وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسطة القضائية إن، بعد الاستماع إلى المتّهم ومحاميه، قضت المحكمة بإعدام عرشيا تكدستان بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة".ويتهمه القضاء بـ"قيادة (...) أعمال شغب" في شمال إيران، في إشارة إلى التظاهرات التي بدأت في 16 أيلول بعد وفاة الشابة مهسا أميني عن عمر 22 عامًا، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.ولم تحدد السلطة القضائية تاريخ توقيف تكدستان ولا عمره.وأشار "ميزان أونلاين" إلى أن المتّهم كان "قائد حشد في الساحة الرئيسية في مدينة نوشهر وارتكب أفعالا جرمية خطرة خلال أعمال الشغب".ويمكن للمحكوم عليه استئناف الحكم.