السلطات الإيرانية تعتقل طاهياً شهيراً لديه ملايين المتابعين... هل السبب هو طبق "الكوتليت"؟

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أعلنت منظمات حقوقية إيرانية أنّ قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية اعتقلت الأربعاء، في إطار قمعها للاحتجاجات التي تهزّ البلاد، الطاهي الشهير نوّاب ابراهيمي الذي يتابعه الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية إنّ إبراهيمي اقتيد إلى سجن إيوين في طهران.ولم يتّضح في الحال سبب اعتقال هذا الطاهي الذي لديه 2.7 مليون متابع على موقع إنستغرام يشاهدون مقاطع الفيديو التي يشرح فيها بسهولة كيفية تحضير أشهى وصفات المطبخ الإيراني التقليدي. لكنّ متصفّحين للإنترنت قالوا إنّ اعتقاله تمّ في أعقاب نشره على حسابه في إنستغرام مقطع فيديو لكيفية تحضير "الكوتليت"، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب وقوامه خصوصاً اللحمة المفرومة.وبحسب هؤلاء فإنّ ابراهيمي نشر هذه الوصفة في نفس اليوم الذي أحيت فيه الجمهورية الإسلامية ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قبل ثلاث سنوات في غارة جوية أميركية في العراق.وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام دأب إيرانيون معارضون للنظام على نشر صور لطبق الكوتليت، في إشارة منهم إلى الطريقة التي اغتيل بها هذا الجنرال في غارة شنّتها طائرة أميركية بدون طيار.