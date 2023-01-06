بايدن يصل إلى المكسيك الأحد قبل يوم من الموعد الأساسي للزيارة

الإعلان

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى المكسيك الأحد، أي قبل يوم واحد من الموعد الأساسي لبدء هذه الزيارة الرسمية والتي سيشارك خلالها أيضاً في قمّة إقليمية.وأكد إبرارد في تغريدة على تويتر أنّ رئيس الولايات المتّحدة جو بايدن سيصل بعد ظهر الأحد 8 كانون الثاني إلى مطار فيليب أنجليس الدولي.وسيتوجه الرئيس الأميركي إلى العاصمة المكسيكية في ختام زيارة سيقوم بها الأحد إلى مدينة إل باسو الأميركية الحدودية مع المكسيك.وفي مكسيكو سيلتقي بايدن الإثنين نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قبل أن يشاركا الثلاثاء في قمة ثلاثية تجمعهما مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.وكان بايدن أكّد أنّ تعزيز الوضع على الحدود للتصدّي لأزمة الهجرة سيكون في صلب المحادثات التي سيجريها مع نظيره المكسيكي.وتأتي زيارة بايدن إلى المكسيك في وقت أوقفت فيه السلطات الأميركية عند الحدود الجنوبية للبلاد في تشرين الثاني عدداً قياسياً من المهاجرين، تجاوز 230 ألفاً.