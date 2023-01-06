أخبار دولية
06 كانون الثاني 2023 - 07:59
06/01/2023 07:59:00
وقف اطلاق النار في أوكرانيا... هل يصمد؟
وقف اطلاق النار في أوكرانيا... هل يصمد؟
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LBCI News Lebanon
هل يصمد وقف اطلاق نار أعلنه الرئيس الروسي يبدا الجمعة من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس وعلى مدى يومين؟
ما تعرض له حي بيتروفسكي في دونيتسك الموالية لروسيا، ومناطق اوكرانية اخرى، لا يوحي بذلك.
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