أخبار دولية
06 كانون الثاني 2023 - 14:48
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الساحة الإقليمية تشهد حركة مشاورات ولقاءات تدفع بإتجاه الإنفتاح على سوريا

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Lebanon News
منذ أيام، جمع وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد ترحيب حار.   

قبل ذلك بعدة أيام، لقاء ثلاثي بين وزيرِ الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في موسكو. 
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