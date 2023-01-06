أخبار دولية
06 كانون الثاني 2023 - 14:48
06/01/2023 14:48:00
الساحة الإقليمية تشهد حركة مشاورات ولقاءات تدفع بإتجاه الإنفتاح على سوريا
الساحة الإقليمية تشهد حركة مشاورات ولقاءات تدفع بإتجاه الإنفتاح على سوريا
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LBCI News Lebanon
منذ أيام، جمع وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد ترحيب حار.
قبل ذلك بعدة أيام، لقاء ثلاثي بين وزيرِ الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في موسكو.
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