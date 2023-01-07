بايدن بعد عامين على هجوم الكابيتول: لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة وبلادنا بلاد القانون

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بعد عامين على الهجوم ضدّ مبنى الكابيتول، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على أنّ "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، وذلك خلال تكريمه عناصر في الشرطة واجهوا في ذلك اليوم حشدًا غاضبًا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة بلاد قانون وليست بلاد فوضى، محيّيًا "المجموعة الرائعة من المواطنين الأميركيّين" الذين كرّمهم الجمعة.وقال الرئيس الاميركي: "التاريخ سيتذكّر أسماءكُم"، قبل أن يمنح ما مجموعه 14 "ميداليّة رئاسيّة للمواطنة" تُعدّ من بين أرفع الأوسمة المدنيّة الأميركيّة.وكرّم بايدن عناصر أمنيّين باتت وجوهم مألوفة بالنسبة إلى الأميركيّين بسبب انتشار لقطات هجوم الكابيتول المثيرة للذهول أو بسبب شهاداتهم الملفتة أمام لجنة التحقيق البرلمانيّة في تلك الأحداث.كذلك، كرّم الرئيس مسؤولين أو أشخاص كانوا مكلّفين مراقبة عمليّات التصويت في ولايات مختلفة عدّة قاوموا ضغوطًا وتهديدات لمحاولة إجبارهم على تغيير نتيجة الاقتراع التي فاز به بايدن.