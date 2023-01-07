إصابة صربيَّين بالرصاص وتوقيف مشتبه به من القوات الخاصة الكوسوفية

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أُصيب صربيّان بينهما فتى يبلغ 11 عامًا في كوسوفو برصاص عنصر من القوات الخاصة تم توقيفه لاحقًا، وفق ما أعلنت السلطات، بعد أسابيع من التوترات.وندّدت السلطات الكوسوفية بهذا الهجوم الذي يأتي بعد أسبوع من تفكيك الحواجز التي أقامها الصرب في كانون الأول في شمال كوسوفو احتجاجًا على توقيف شرطي صربي سابق.وأعلنت الشرطة الكوسوفية في بيان توقيف "رجل يبلغ 33 عامًا" في جنوب كوسوفو، وهي مقاطعة صربية سابقًا لم تعترف يومًا بلغراد باستقلالها الذي أُعلن عام 2008.وحصلت الحادثة قرب مدينة شتربتسه (جنوب) التي تقطنها بشكل رئيسي الأقلية الصربية.وأفادت الشرطة بأن قريبَين أحدهما يبلغ 11 عامًا والآخر 21 عامًا، أُصيبا بجروح نتيجة تعرّضهما لإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار.وأوضحت أن حياة الجريحين ليست بخطر، ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.ولم تنشر الشرطة هوية المهاجم لكن وزير الدفاع الكوسوفي أرمند محاج صرّح أن المهاجم هو عنصر من القوات الخاصة لكوسوفو المكلفة حالات الطوارئ.وأكد عبر فيسبوك أنه "سيتمّ التعامل مع المشتبه به أ.ك. وفقًا للقواعد والقانون".