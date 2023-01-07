الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "حيادي" في مقتل 28 شخصا في بوركينا فاسو

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دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، التي تشهد هجمات جهادية، إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف بشأن مقتل 28 شخصا عثر على جثثهم نهاية الأسبوع الماضي.وأثنى تورك على إعلان السلطات بأنها ستحقق في ملابسات العثور على الجثث في شمال غرب البلاد.ودعاهم إلى ضمان أن يكون التحقيق سريعا وشاملا وحياديا وشفافا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم.وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "وجهت خطابا إلى وزير الشؤون الخارجية يؤكد على هذه الرسالة بالتحديد لأن الضحايا وأحبائهم لا يستحقون أقل من ذلك.وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تدعى "متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن" (VDP) أنشأت لدعم الجيش في معركته ضد المتطرفين.