الجيش الروسي يؤكد مواصلة إلتزامه وقف إطلاق النار رغم هجمات كييف

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أكد الجيش الروسي السبت إلتزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24:00 (21:00 ت غ)".وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عددًا من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.