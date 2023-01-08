أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 01:09
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أكثر من 18 قتيلاً و20 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين

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أكثر من 18 قتيلاً و20 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين
Lebanon News
قُتل 19 شخصًا وأصيب 20 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة. 
     
ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.
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واوضحت دينغ، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "جيمو نيوز" المحلية إن الناس كانوا قد قدموا قربانا للموتى على جانب الطريق قبل التوجه إلى محرقة الجثث صباح الأحد.
 
واشارت وسائل إعلام إلى أن معظم القتلى والجرحى من المشاركين في الجنازة. 
 
وقال رجل آخر يعيش في الجوار يُدعى جونغ للصحيفة إنه حضر الجنازة مع زوجته التي قتلت في الحادث. واوضح أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخر الموكب، ثم سارت وسط الحشد قبل أن تصل إلى المركبة التي تقل النعش.
 
لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا. وقالت إنّ الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة.
     
تشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة. في أيلول لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.
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