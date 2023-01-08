أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:37
08/01/2023 09:37:37
روسيا تشن "ضربات انتقامية" في كراماتورسك ردا على هجوم ماكيفكا
مقتل 600 عسكري اوكراني
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LBCI News Lebanon
أعلنت موسكو أن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا نتيجة ضربة استهدفت جنودا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك.
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