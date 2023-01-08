أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 09:37
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روسيا تشن "ضربات انتقامية" في كراماتورسك ردا على هجوم ماكيفكا

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روسيا تشن &quot;ضربات انتقامية&quot; في كراماتورسك ردا على هجوم ماكيفكا
Lebanon News
أعلنت موسكو أن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا نتيجة ضربة استهدفت جنودا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك. 
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