اعتصام أمام السفارة الفرنسية في طهران تنديدا برسوم شارلي إيبدو

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تجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في طهران الأحد تنديدا بالرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الساخرة، واعتبرتها إيران "مهينة" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.ونشرت المجلة الأربعاء رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.ولقيت الرسوم انتقادات لاذعة من طهران التي اعتبرها "عملا مهينا وغير لائق".