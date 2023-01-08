حلف شمال الاطلسي "يتوقع" انضمام السويد وفنلندا اليه في 2023

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتبارا من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.وقال ينس ستولتنبرغ في حديث لوكالة فرانس برس: "أتوقع أن تتم عملية الانضمام في 2023 لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد".وتعرقل المجر وخصوصا تركيا منذ أيار انضمام البلدين الى الناتو.وقال: "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في تموز الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الاسلحة وأيضا مثلا مكافحة الارهاب".وأضاف: "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الاجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الاوان لوضع اللمسات الاخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".وفي وقت سابق من اليوم، استهجن رئيس الوزراء السويدي بعض مطالب تركيا.وفي كانون الاول، رفضت المحكمة العليا السويدية تسليم الصحافي بولند كينيش كما طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وأعلن اولف كريسترسون خلال مؤتمر صحافي حول الدفاع والامن ان لانقرة "مطالب لا يمكننا ولا نريد تقديمها".وأشار الأمين العام للاطلسي الى سرعة عملية انضمام البلدين.وقال ستولتنبرغ: "بالتأكيد اتمنى أن تتم في أسرع وقت ممكن. لكن في الاثناء انها عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام الى الاطلسي".وأضاف: "اني مقتنع ان هذا سيحصل لكنني لن اتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام".