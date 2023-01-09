أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 03:12
Back

القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إعدام إضافية على صلة بالاحتجاجات

أحكام الاعدام بلغت 17 Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعدام,ايران,أحكام الاعدام بلغت 17
episodes
القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إعدام إضافية على صلة بالاحتجاجات
Lebanon News
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن، وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
 
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
الإعلان

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. 

وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
 
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
الإعلان
إقرأ أيضاً