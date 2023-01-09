لولا والكونغرس وقادة المحكمة العليا يدينون "الأعمال الإرهابية" في برازيليا

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دان الرئيس البرازيلي لولا ورؤساء الكونغرس والمحكمة العليا الاثنين "الأعمال الإرهابية" التي ارتُكبت في برازيليا الأحد، في بيان مشترك "دفاعًا عن الديموقراطية" نُشر على حساب الرئيس اليساري على تويتر.وجاء في البيان الذي وقعه لولا ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا غداة الهجمات المتزامنة التي شنها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو على هذه المؤسسات: "إن سلطات الجمهورية الضامنة للديموقراطية ولدستور العام 1988، ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا".