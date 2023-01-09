النروج تستدعي السفير الايراني رداً على تنفيذ أحكام الاعدام

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أعلنت وزارة الخارجية النروجية الاثنين أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد في أوسلو للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني.ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان السلطة القضائية الإيرانية الإثنين إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.وأثار تنفيذ حكم إعدام بحق رجلين آخرين السبت أدينا بقتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات، إدانات دولية.وقالت وزيرة الخارجية النروجية أنيكن هويتفلدت في تغريدة: "النروج تدين بشدة إعدام إيران للمتظاهرين محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني".وأضافت: "ندعو إيران إلى التوقف عن قمع حقوق الإنسان. النروج تدعو إيران إلى الرد على الاحتجاجات بإصلاحات جادة ووقف الإعدامات على الفور".واوضحت متحدثة باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن الاجتماع مع السفير الايراني سيعقد الثلاثاء.كما أعلنت دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، إجراءات مماثلة.وبحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى الإعلانات الرسمية، فإن الأحكام المعلنة الاثنين ترفع إلى 17 عدد المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.تشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.