أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 12:00
Back

الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي

الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, الاتحاد الاوروبي,الناتو,الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي
episodes
الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى &quot;رفع مستوى&quot; الشراكة في مواجهة التهديد الروسي
Lebanon News
يسعى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب النظام الأمني الأوروبي، بحسب إعلان مشترك اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.
 
     
تسعى المنظمتان ومقرهما بروكسل إلى تحسين التنسيق لسنوات، على الرغم من المخاوف في بعض الأوساط من أن الجهود المبذولة لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي الدفاعي قد تقوض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
الإعلان
 
     
أثار غزو أوكرانيا دعوات لتسخير النفوذ المشترك للقوة الاقتصادية الأوروبية والقوة العسكرية الأميركية بشكل أفضل لتوفير حماية لمليار مواطن يعيشون في الدول الأعضاء.
الإعلان
إقرأ أيضاً