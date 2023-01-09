أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 14:43
09/01/2023 14:43:00
التقاربان التركيّ السوريّ الروسي والامارتيّ السوريّ ... لم يمرا مرورَ الكرام لدى ايران
التقاربان التركيّ السوريّ الروسي والامارتيّ السوريّ ... لم يمرا مرورَ الكرام لدى ايران
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LBCI News Lebanon
يبدو أن التقاربَين الامارتي السوري والتركي السوري الروسي في الاسابيعِ الماضية، لم يمرا مرورَ الكرام لدى ايران، الغائبِة الابرَزِ عن الحدثين.
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