السعودية ستنظم الحج هذا العام بلا قيود على عدد الحجاج

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أعلنت السعودية الإثنين إنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19.ونقلت أوردت قناة الإخبارية نقلا عن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إعلانه في مؤتمر صحافي في الرياض عودة أعداد الحجاج الى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر.وأرغم تفشي فيروس كورونا العام 2020 المملكة الخليجية على تخفيض عدد الحجاج مع السماح بأدائها لمن هم دون من 65 عاما فقط.ويعتبر الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم وقد بلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2,5 مليون حاج.لكن بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط بأداء الفريضة، قبل أن يرفع العدد في 2021 الى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة. ورفع العدد إلى مليون مسلم، بينهم 850 الفا من خارج المملكة اختيروا أيضا بالقرعة.واشترطت السلطات السعودية أن يكون جميع الحجّاج الوافدين من الخارج قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.وألغت السعودية معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد وخصوصا اشتراط الحصول على اللقاحات للسفر إليها.