أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 15:25
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زوجة بولسونارو تؤكّد إدخاله المستشفى في الولايات المتحدة

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زوجة بولسونارو تؤكّد إدخاله المستشفى في الولايات المتحدة
Lebanon News
أدخل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، على ما قالت زوجته ميشيل الاثنين، غداة  اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 كانون الأول.
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وكتبت ميشيل بولسونارو على إنستغرام "يخضع بولسونارو للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018" خلال حملته الرئاسية.
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