أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 15:31
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قتيلان على الأقل في ضربة روسية استهدفت سوقا في شمال شرق أوكرانيا

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قتيلان على الأقل في ضربة روسية استهدفت سوقا في شمال شرق أوكرانيا
Lebanon News
قُتل شخصان على الأقل الاثنين في غارة جوية روسية استهدفت سوقا في قرية شيفتشينكوف في شمال شرق أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية، فيما يتواصل القتال في الشرق.
     
وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام: "أصيب ستة أشخاص بهجوم صاروخي على شيفتشينكوف. وقتل اثنان آخران" ناشرا صورا لعناصر إطفاء بين الأنقاض وأكشاك تلتهمها النيران.
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وفي خيرسون في جنوب أوكرانيا، أفاد الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش عن مقتل شخص وجرح آخر في قصف روسي أصاب حيا سكنيا.
 
أما في الشرق، فنفّذت القوات الروسية "قصفا مكثفا" على كوراخيفكا، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بحوالى 20 منزلا، وفقا للحاكم بافلو كيريلنكو.
 
وبحسب الرئاسة الأوكرانية، قتل شخصان وأصيب 10 خلال الساعات ال24 الماضية في كل أنحاء البلاد.
     
من جهته، أكّد الجيش الأوكراني أن مدينة باخموت في شرق البلاد ما زالت "النقطة الأكثر سخونة على الجبهة" حيث "يدور قتال عنيف".
     
وقال الناطق باسم القيادة الشرقية للجيش سيرغي تشيريفاتي "حشد العدو أقصى عدد من القوات الجاهزة للقتال هناك، بما فيها وحدات فاغنر" شبه العسكرية التي يقاتل عناصرها إلى جانب القوات الروسية.
 
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