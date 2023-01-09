زيلينسكي:صمدنا أمام "هجمات أكثر شدّة" على سوليدار...الأرض مغطاة بجثث الغزاة

الإعلان

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته تصمد أمام "هجمات جديدة وأكثر شدّة حتى" على سوليدار قرب مدينة باخموت في شرق البلاد التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي "أشكر جميع جنودنا الذين يحمون باخموت وجميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة والأكثر شدّة!".وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة حوالى 15 كيلومترا من مدينة باخموت التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة والتي أصبحت الآن مركزا للقتال.وأضاف زيلينسكي "بفضل صمود جنودنا هناك، في سوليدار، كسبنا وقتا إضافيا لأوكرانيا". وتابع قائلا "كل شيء دمر تماما... كل أرض سوليدار مغطاة بجثث الغزاة وتشويهات خلّفتها الانفجارات".