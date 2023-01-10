أخبار دولية
10 كانون الثاني 2023 - 01:14
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سقوط 17 قتيلاً في البيرو في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

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سقوط 17 قتيلاً في البيرو في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن
Lebanon News
لقي 17 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في خولياكا في جنوب شرق البيرو الإثنين في صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي حاولوا اقتحام مطار المدينة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
      
وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلّي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّه "تأكّد لنا مقتل 17 شخصاً في بونو خلال اشتباكات دارت اليوم مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا" بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها غالبية من السكّان الأصليين للبلاد.
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وكان نيفاردو انريكيز بارياليس، منسّق مكتب أمين المظالم في المدينة، قال لفرانس برس في وقت سابق من النهار إنّه "لغاية الآن هناك 12 قتيلاً في المشرحة سقطوا نتيجة الاشتباكات في خولياكا".
      
ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في كانون الأول ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.
      
وبولوارتي هي سادس شخص يتولّى الرئاسة خلال خمسة أعوام في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد.
     
ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وبحلّ لبرلمان وإجراء انتخابات فوراً.
      
ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من 2026 إلى نيسان 2024.
      
ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني إضراباً مفتوحاً.
 
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