بايدن يبدي دعمه "الراسخ" للولا ويدعوه لزيارة البيت الأبيض مطلع الشهر المقبل

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبدى الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دعم الولايات المتحدة "الراسخ" للديمقراطية في البرازيل ودعاه لزيارته في البيت الأبيض في مطلع شباط.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن "بايدن أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن دعم الولايات المتحدة الراسخ للديمقراطية البرازيلية والتعبير عن الإرادة الحرة للشعب البرازيلي، كما تم التعبير عنها في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس لولا".وأتى هذا الإتصال الهاتفي غداة هجوم شنه أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة الرئيسية في برازيليا.وأشار البيان إلى أن بايدن دعا لولا لزيارته في البيت الأبيض في مطلع شباط، موضحًا أن الرئيس البرازيلي قبل هذه الدعوة.ونقل البيان عن بايدن ولولا تأكيدهما على رغبتهما بالعمل معًا بشكل وثيق للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة والبرازيل، بما في ذلك التغير المناخي والتنمية الإقتصادية والسلام والأمن.