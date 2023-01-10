محكمة إستئناف مغربية تقضي بالسجن ثلاثة أعوام لـ13 مهاجرًا على خلفية مأساة مليلية

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شددت محكمة الإستئناف بالناظور في شمال شرق المغرب الإثنين أحكامًا بالسجن في حق 13 مهاجرًا على خلفية محاولة مئات المهاجرين إقتحام جيب مليلية الإسباني في حزيران، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.وقال محاميهم مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن "محكمة الإستئناف بالناظور قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعة إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكل مهاجر."وكان المهاجرون الـ13 قد حكم عليهم في آب إبتدائيًا بالسجن عامين ونصف العام.وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها "الإنتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و"الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضد موظفين عموميين".والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا إقتحام حدود جيب مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.