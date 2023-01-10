اسرائيل تبحث التعاون الإقليمي مع الدول الموقعة على "اتفاقيات ابراهام"

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أعلن مسؤول أميركي اليوم، أن إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقات ابراهام بحثت مشاريع لتعزيز التعاون في مجالات من بينها التعاون الامني وتبادل المعلومات خلال اجتماع في ابو ظبي.واجتمع نحو 150 مسؤولا من اسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب بحضور الولايات المتحدة في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب الذي استمر يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.ووصف مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت للصحافيين الاجتماع بأنه "الأكبر" من نوعه منذ عقود بين الدولة العبرية ودول عربية، منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.وبحسب شوليت، فإن الاجتماعات ركزت على "بناء القدرات، المتعلقة بمشاركة المعلومات في محاولة لزيادة الجهد المهم جدا الحاصل بالفعل بين جيوشنا في المنطقة".وأضاف أن المجموعات بحثت أيضا قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتعليم، التي أشار الى أنها "حاسمة" من أجل تطوير خطوات "واضحة وملموسة ستعزز التكامل والأمن".ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. ووقعت مصر اتفاقات سلام مع إسرائيل عام 1979.,التقى وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة في اسرائيل في آذار في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.ويأتي هذا الاجتماع في أبو ظبي بعد أن دعت الإمارات مجلس الأمن الى عقد اجتماع طارىء لبحث زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.