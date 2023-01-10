أخبار دولية
10 كانون الثاني 2023 - 13:36
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زيارة مفاجئة لوزيرة خارجية ألمانيا إلى مدينة خاركيف الأوكرانية

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زيارة مفاجئة لوزيرة خارجية ألمانيا إلى مدينة خاركيف الأوكرانية
Lebanon News
قامت وزيرة خارجية ألمانيا بزيارة الثلاثاء إلى مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية. 
 
في خاركيف، أعلنت أنالينا بيربوك التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها "وصديقها" دميترو كوليبا، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" فيما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقاً لما نقلت عنها الوزارة الالمانية.
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تم الإعلان عن زيارتها عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية. 
     
زار العديد من زعماء الدول الغربية أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط، بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يصل أي منهم إلى أقصى الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على عدة مناطق. 
     
وتعرضت خاركيف للقصف مرات عدة عند بداية النزاع، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من الدفاع عنها. وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومترا عن المدينة.
 
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