"شارلي إيبدو" تنشر رسوما كاريكاتورية جديدة لرجال الدين الإيرانيين

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نشرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد النظام الإسلامي في إيران بعد أن أثارت رسومها الكاريكاتورية لرجال الدين في إيران وللمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران.وكتب مدير تحرير المجلة المعروف بـ"ريس" في العدد الأخير الذي سيصدر الأربعاء: "رجال الدين ليسوا سعداء. لا يبدو أن الرسوم الكاريكاتورية لمرشدهم الأعلى... تضحكهم كثيرا".ومن بين الرسوم الـ300 التي أرسلت إلى المجلة والتي رسمها إيرانيون منفيون خصوصا، اختيرت "الأكثر نجاحا في توصيل الفكرة والأكثر أصالة"، كما أوضح ريس في افتتاحية العدد المثير للجدل.ونشرت "شارلي إيبدو" الرسوم الكاريكاتورية في إصدار خاص لمناسبة ذكرى الهجوم الدامي على مكتبها في باريس في 7 كانون الثاني 2015 والذي نفّذه مهاجمون أعلنوا أنهم يتصرفون باسم القاعدة انتقاما من قرار المجلة بنشر رسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد.وقد أثار نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية غضبا في الدول الإسلامية فيما جلبت هجمات 2015 موجة من الدعم للمجلة حول العالم.وتجمع عشرات الإيرانيين الأحد أمام السفارة الفرنسية في طهران حيث أحرقوا الأعلام الفرنسية، فيما تعرّض موقع "شارلي إيبدو" لهجمات إلكترونية.تشهد إيران منذ 16 أيلول، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.ومنذ ذلك الحين، حكم على 18 شخصا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، وفقا لإحصاء جمعته وكالة فرانس برس من إعلانات رسمية، وقد نفّذ الحكم بأربعة رجال حتى الآن، ما أثار موجة غضب دولية.